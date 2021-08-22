Julian Assange destekçileri İsveç'te protesto gösterisi düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenlendi.

Julian Assange Destek Komitesi tarafından Segeltorg Meydanı'nda yapılan gösteride, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek güvenlikli hapishanede bulunan Assenger'ın serbest bırakılması istendi.

Gösteride "Assange'a özgürlük', "Assange yürekli, Snowden ise süper kahraman", "Gazetecilik suç değildir" yazılı pankartlar taşındı, ABD aleyhinde sloganlar atıldı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, Assange yerine savaş suçlusu olarak ABD ve İngiltere'nin yargılanması gerektiği iddia edildi.

Açıklamada, "ABD'li ve İngilizlerin Irak ve Afganistan'daki savaş suçlarını ifşa etmesi nedeniyle Assange, hapishanede ölme riskiyle karşı karşıya. İfade özgürlüğü hiçe sayılarak hayatı çalınan Julian, hasta ve erken yaşlanmış durumda. Bütün dünyayı Assange'ın serbest bırakılması için desteğe davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve Ocak 2018'de vatandaşlık vermişti.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş