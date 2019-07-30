Judonun ustaları Zagreb Grand Prix'te bir araya geldi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvasında ilk gün maçları tamamlandı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Tokyo Dünya Şampiyonası öncesindeki son judo turnuvasına ev sahipliği yapıyor.
Kadınlarda günün parlayan yıldızı Kanadalı Jessica Klimkait oldu. Britanyalı rakibi Nekoda Smythe-Davis'i ouchi gari ile alt eden Klimkait zafere uzandı. Kanadalı judokanın altın madalyasını Uluslararası Judo Federasyonu Direktör Hakemi Jan Snijders takdim etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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