Judonun ustaları Paris'te bir araya geldi
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Judonun ustaları Paris'te bir araya geldi

Milli sporcularımız Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu da mücadele eden judokalar arasındaydı.

09.02.2020 03:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 03:14
Judonun ustaları Paris'te bir araya geldi

Heyecanla beklenen 2020 Grand Slam Turnuvası muhteşem müsabakalarla başladı. Dört kez dünya şampiyonu olan Fransız Clarisse Agbegnenou altıncı Grand Slam altın madalyasını alarak günün kadın judokası oldu.


Finalde Japon Nami Nabekura'yı kontra atakla alt ederek kendi ülkesinde şampiyon olmanın sevincini yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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