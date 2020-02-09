Judonun ustaları Paris'te bir araya geldi

09.02.2020 03:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 03:14

Heyecanla beklenen 2020 Paris Grand Slam Turnuvası muhteşem müsabakalarla başladı. Dört kez dünya şampiyonu olan Fransız Clarisse Agbegnenou altıncı Grand Slam altın madalyasını alarak günün kadın judokası oldu.



Finalde Japon Nami Nabekura'yı kontra atakla alt ederek kendi ülkesinde şampiyon olmanın sevincini yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle