Judoda Zilan Ertem Avrupa İkincisi

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Zilan Ertem, Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasında 40 kg'da Avrupa 2. si oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Zilan Ertem, Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasında 40 kg'da Avrupa 2. si oldu. Zilan Ertem, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi olurken; bir diğer sporcumuz Mehmet Şahin Ertem de Avrupa 5. si olarak şampiyonayı tamamladı.

Avrupa Judo Federasyonu EJU'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası Letonya'nın başkenti Riga şehrinde başladı. 37 ülkeden 396 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün müsabakaları tamamlandı. Müsabakaların ilk gününde 40 kg'da tatamiye çıkan Manisa Büyükşehir Beledieyesporumuzun başarılı judocusu Zilan Ertem, ilk tur bay geçip; çeyrek finalde Ukraynalı Marharyta Miroshnichenko'yu ipponla (3 shido) yendi ve yarı finale çıktı. Ertem, bu turda Macar Szabine Szeleczk'iyi altın skorda waza-ari puanıyla yenerek finalist oldu. Finalde Rus Polina İakovenko'ya yenilen Zilan Ertem gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Şahin Ertem, Avrupa Beşincisi

Ümitler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı sporcularından Zilan Ertem 40 kg'da Avrupa 2. si olurken; Mehmet Şahin Ertem ise 50 kg'da Avrupa 5. si oldu. Letonya'da devam eden müsabakalarda sporcumuz Öznur Efe 19 Ağustos 2021 Perşembe günü +78 kg'da Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Kaynak: Habermetre