Judoda Yoğun Yaz Mesaisi

ERCAN ATA-ANKARA/DHA



Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Ümitler, Gençler ve Büyükler kategorilerinde uluslararası arenada başarılı dereceler elde etme arzumuz en üst düzeyde" dedi.



Sezer Huysuz, genç ve spora yatkın bir nüfusa sahip Türkiye'de Judo açısından iyi bir noktada bulunduklarını ve lisanslı sporcuları aktif tutmaya yönelik müsabakalar organize edildiğini söyledi.



Yaz döneminin Judo açısından yoğun bir mesai içinde geçeceğini ifade eden Huysuz, "Bu dönemde Ümitlerimiz 25-29 Temmuz'da Macaristan'da EYOF Gençlik Oyunları ile 9-13 Ağustos'ta Şili'de Dünya şampiyonaları, Gençlerimiz, 7-9 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'da Balkan, 15-17 Eylül Slovenya'da Avrupa şampiyonaları ve Büyüklerimiz ise Macaristan'da 28 Ağustos -3 Eylül'de Dünya Şampiyonasında mücadele edecekler. Bu organizasyonlarda başarılı dereceler elde etme arzumuz en üst seviyede olacaktır" diye konuştu



Son yıllarda devletin hem maddi hem de tesis yönünden verdiği desteklerin üst düzeye çıktığını, sporcu kalitesinin de buna paralel arttığına dikkat çeken Başkan Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda 100 bin lisanslı sporcumuz var. 21 bin 300 aktif judo yapan sporcu profilimiz var. Hedefimiz, geride bıraktığımız başarıların üzerine katarak, Türk Judosunu daha da ileriye taşımaktır. Devletimizin bizlere sağladığı salon imkanları da maddi destekle birleştiğinde başarıları için bizi daha da kamçılayacaktır. Yoğun ve tempolu çalışmalarımızın yanı sıra katılacağımız uluslararası faaliyetler içinde; Ümitler Avrupa, Dünya şampiyonaları ve Gençlik Oyunları, Gençler Balkan ve Avrupa, Büyükler ise Dünya Şampiyonası madalya coşkusu yaşamamızın yanı sıra sporcularımızın uluslararası arenada tecrübesini arttırması açısından son derece önem arz ediyor. Alt yapımızın güçlü olması, önümüzdeki süreçlere ve çalışma hedeflerimize ışık tutuyor. Bunlar da dediğim gibi devletimizin verdiği güçlü katkılarla daha da ileriye gitmemizi sağlayan temel kaynak oluyor."