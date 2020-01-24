Judoda Ümitler Türkiye Şampiyonası Kilis'te başladı

24.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:38

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı.

Beşevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 62 ilden 371 kız ve 506 erkek olmak üzere 877 sporcu katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, şampiyonanın Kilis'te olmasının kendileri ve sporcular açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her noktasında bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceklerini anlatan Huysuz, şunları kaydetti:

"İnsanlar buraya gelirken bakış açıları farklıydı ancak geldiklerinden bu anlayış değişti. Bu da bizim için sporun sadece bir yarışma değil, kültürel paylaşım açısından da önemli bir özelliği olduğunu gösteriyor. Şampiyona aynı zamanda milli takım seçmesi gibi olacak. Burada ilk 4'e giren çocuklarımız hemen kampa alınıp 25. Uluslararası Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası ve ondan sonra da dünya şampiyonasına katılma mücadelesi verecek."

Huysuz, bu kategorinin kendileri için çok önemli olduğunu hatırlatarak, geçen yılki Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan takımın bu yaş grubundan çıktığını sözlerine ekledi.

Sporculardan Ahmet Ören de şampiyonaya Siirt'ten katıldıklarını ve takım olarak hedeflerinin ilk üçe girebilmek olduğunu ifade ederek, kupayı alıp evlerine öyle döneceklerini söyledi.

Şampiyona final maçlarının yapılacağı pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA