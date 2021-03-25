Judoda Tiflis Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor
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Judoda Tiflis Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Judoda Tiflis Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor

Milli judocular, Gürcistan'da Tiflis Grand Slam müsabakalarında yarın tatamiye çıkacak.

Milli judocular, Gürcistan'da Tiflis Grand Slam müsabakalarında yarın tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te 26-28 Mart tarihlerinde yapılacak Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) organizasyonunda, Türkiye'yi 5'i kadın 8 milli judocu temsil edecek.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için yüksek puan ve kota hakkı kazandıran müsabakalar arasındaki Tiflis Grand Slam'a 80 ülkeden 212 kadın, 253 erkek olmak üzere toplam 465 judocu katılacak.

Organizasyonu katılacak sporcular şunlar:

Yarın:

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz

Erkekler: 60 kiloda Emirhan Karahan

27 Mart Cumartesi:

Kadınlar: 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler

28 Mart Pazar:

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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