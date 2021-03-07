Judoda Taşkent Grand Slam sona erdi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Slam müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde iki milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 100 kiloda mücadele eden Mert Şişmanlar, ilk turda Estonyalı Otto Imala, ikinci turda Macar Miklos Cirjenics ile yaptığı müsabakaları kazandı. Üçüntü turda Özbek Aklmurodbek Khudoyberdiev'e yenilen Mert, organizasyona veda etti.

+100 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Cemal Erdoğan ise ikinci turda Güney Koreli Minjong Kim'e yenilerek elendi.

Türkiye, 8 milli sporcunun yer aldığı organizasyonu madalyasız tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar