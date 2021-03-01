Judoda Taşkent Grand Slam müsabakaları 5-7 Mart tarihlerinde yapılacak
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Judoda Taşkent Grand Slam müsabakaları 5-7 Mart tarihlerinde yapılacak

01.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:46
Judoda Taşkent Grand Slam müsabakaları 5-7 Mart tarihlerinde yapılacak

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 5-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek Judo Grand Slam'de Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 5-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek Judo Grand Slam'de Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren organizasyon öncesi, olimpik kadın ve erkek milli sporcular, kamp çalışmaları için Özbekistan'a gitti.

Türkiye, 73 ülkeden 212'i kadın, 305'i erkek 517 judocunun ön kayıt yaptırdığı Grand Slam'de 3 kadın ve 5 erkek milli sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda milli formayı giyecek sporcular ve müsabaka günleri şöyle:

5 Mart Cuma:

Kadınlar: 38 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Özlem Yıldız

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız

6 Mart Cumartesi:

Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç

7 Mart Pazar:

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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