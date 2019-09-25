Judoda şampiyon olan Figen Ögel, Manisa'nın gururu oldu

25.09.2019 09:00

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ümitler Balkan Şampiyonu olan sporcuları Milli Judocu Fidan Ögel'i kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Judo Branşı Sorumlusu Tanju Balatlı yaptığı açıklamada, Balkan Judo Federasyonu tarafından 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda sporcuları Fidan Ögel'in 63 kiloda şampiyon olduğunu kaydetti.

Balkan şampiyonasına 10 ülkeden 200'ün üzerinde sporcu katıldığını belirten Balatlı şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tüm spor branşlarına büyük önem veriyoruz. Sporcularımız da bu noktada verdiğimiz desteği karşılıksız bırakmıyorlar. Son olarak Balkan şampiyonu olan kızımız Fidan Ögel'i yürekten kutluyoruz."

Kaynak: AA