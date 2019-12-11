Judoda Qingdao Masters yarın başlıyor

11.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:50

Çin'de düzenlenen Qingdao Masters turnuvası yarın başlıyor. Dünyanın en iyi judocularının katıldığı organizasyonda ilk gün Türkiye adına Gül Kader Şentürk (4) ve İrem Korkmaz (52) tatamiye çıkacak.

Judoda dünyanın en iyi sporcularının katıldığı Qingdao Masters 2019 müsabakaları yarın Çin'de başlıyor. Yılın son takvim müsabakası olan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıracak karşılaşmaların ilk gününde Türkiye adına 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz tatamiye çıkacak.

Kaynak: DHA