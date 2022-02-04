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Judoda Paris Grand Slam mücadelesi yarın başlayacak

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Judoda Paris Grand Slam mücadelesi yarın başlayacak

Judoda yarın başlayacak Paris Grand Slam'de Türkiye'yi üç milli sporcu temsil edecek.

Judoda yarın başlayacak Paris Grand Slam'de Türkiye'yi üç milli sporcu temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak ve iki gün sürecek organizasyonda 52 ülkeden 131 kadın, 154 erkek judokanın mücadele vereceği aktarıldı.

İlk gün kadınlar 48 kiloda Merve Azak'ın tatamiye çıkacağı belirtildi. Turnuvanın son günü olan 6 Şubat Pazar ise erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ile 90 kiloda Mihael Zgank'ın, kürsüye çıkmak için mücadele edeceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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