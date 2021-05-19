Judoda Olimpik Milliler, Dünya Şampiyonası için ortak çalışma kamplarında

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 6-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları son viraj müsabakalarına katılacak Judo Olimpik Kadın ve Erkek Milli takımlarının ortak çalışma kampları devam ediyor.