Judoda Montreal Grand Prix'sine doğru

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan kazandıran Montreal Grand Prix'si 5 Temmuz'da Kanada'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz Pazar günü sona erecek müsabakalarda Türkiye'yi 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz temsil edecek.

Montreal Grand Prix müsabakalarında 60 ülkeden, 135 kadın ve 184 erkek sporcu mücadele verecek.

Kaynak: AA