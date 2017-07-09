Judoda Merve Taş ile Melisa Çakmaklı'dan Gümüş Madalya

Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Galatasaray Kulübü sporcuları Merve Taş ve Melisa Çakmaklı, gümüş madalya kazandı.



Gençler Balkan Judo Şampiyonası Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde devam ediyor. 10 ülkeden toplam 189 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Galatasaray Kulübü sporcuları Merve Taş ve Melisa Çakmaklı, ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. 52 kiloda mücadele eden judocu Merve Taş finalde Romen rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı. Melisa Çakmaklı da 48 kiloda Tuğçe Beder ile çıktığı final karşılaşmasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



Şampiyonada ilk günü 3 altın 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile kapatan Türkiye, ülke sıralamasında Romanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. - İSTANBUL