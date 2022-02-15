Judoda Kağıtsporlu sporcular Olimpiyat yolunda puan toplamaya başladı

Judocular Bosna'dan madalya ile dönüyorŞampiyon sporcular Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Açık Judo turnuvasından başarı ile döndü.

335 SPORCU MÜCADELE ETTİ

12-13 Şubat tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılan ve 2024 Paris Olimpiyatlarına puan veren Avrupa Açık Judo turnuvasında Büyükşehir Kağıtspor'lu judocular 27 ülkeden 209 erkek, 146 kadın olmak üzere toplam 355 sporcunun katıldığı turnuvada mücadele etti.

KÜRSÜDE YER ALDILAR

Ay Yıldızlı forma ile milli takım adına turnuvada yer alan 10 sporcumuzdan +100 kilogramda Münir Ertuğ 2. olarak gümüş madalya, 48 kilogramda Merve Azak 3. olarak bronz madalya ile kürsüde yer aldı.

OLİMPİYAT YOLUNDA PUAN ALDILAR

Turnuvada 48 kilogramda mücadele eden Sıla Ersin 5., 52 kilogramda mücadele eden Yaren Kömürcü 7., 90 kilogramda mücadele eden Ömer Kemal Aydın 7. olarak Olimpiyat yolunda puan alan sporcular olmayı başardı.

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