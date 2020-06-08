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Judoda kademeli olarak bireysel antrenmanlar başladı

Türkiye Judo Federasyonu, sporcuların kademeli olarak bireysel antrenmanlara başladıklarını duyurdu.

Judoda kademeli olarak bireysel antrenmanlar başladı
08.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:27

Türkiye Judo Federasyonu, sporcuların kademeli olarak bireysel antrenmanlara başladıklarını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerek antrenman gerekse müsabakalara ara verildiği hatırlatılarak, milli takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının temmuz ayı itibarıyla salon çalışmalarına başlaması için girişimlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, antrenmanlar ve müsabakalara periyodik geçişler planladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk etapta TOHM'daki gündüzlü judocular ile illerdeki sporcuların bireysel çalışmalarına (açık alanlarda kondisyon, ağırlık gibi) beşerli-altışarlı gruplar halinde antrenörler gözetiminde başlandı, 18 yaş altı judoculara özel izinler alınarak bu sporcular da çalışmalarına başladı."

Olimpik milli takım sporcularının kamp ve salon antrenmanlarına başlaması için gerekli girişimlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile sürdürüldüğünü kaydeden Huysuz, "Evde kalarak yapılan çalışmalar, şimdi kademeli olarak sosyal izolasyon kriterleri doğrultusunda açık alanlarda sürdürülerek, judocularımızın form tutmaları sürecinin başlamasının heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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