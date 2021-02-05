Judoda ikinci kademe temel antrenör kursu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Judoda ikinci kademe temel antrenör kursu başladı

05.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:48
Judoda ikinci kademe temel antrenör kursu başladı

Türkiye Judo Federasyonu, faaliyet programlarında yer alan ve 15 Şubat'a kadar sürecek ikinci kademe temel antrenör yetiştirme ve uygulama kursunun başladığını duyurdu.

Türkiye Judo Federasyonu, faaliyet programlarında yer alan ve 15 Şubat'a kadar sürecek ikinci kademe temel antrenör yetiştirme ve uygulama kursunun başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da başlayan ikinci kademe temel antrenör yetiştirme ve uygulama kursunda 43 kursiyer, teorik bilgi ve uygulamalı ders görecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle düzenlenen kurs, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Federasyon genel koordinatörü Mesut Kapan, eğitim kurulu başkanı Mehmet Yılmaz ile üyeler Gökhan Çelik, Fatih Akcan, Abdülkadir Coşkun ve Osman Gökcül gözetiminde gerçekleşen kursta, başarılı olan antrenörler sertifikalarını alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Guy Ritchie Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Judoda ikinci kademe temel antrenör kursu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:49:32. #1.15#
title