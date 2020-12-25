Judoda Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kamp
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Judoda Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kamp

25.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:30
Judoda Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kamp

Judoda kadın olimpik ve genç milli sporcuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile gerçekleştirilecek ortak kampta yer alacağı bildirildi.

Judoda kadın olimpik ve genç milli sporcuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile gerçekleştirilecek ortak kampta yer alacağı bildirildi.

Türkiye Judo Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadın milli judocuların katılacağı ortak çalışma kampına Edirne ev sahipliği yapacak.

Katar'ın başkenti Doha'da 11-13 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak masterler müsabakalarına hazırlık amacı taşıyan kamp, 7 Ocak 2021'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Demet Akalın Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Halis Özkahya Malcolm Thomas Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Bakan İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Judoda Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kamp | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 19:30:31. #1.14#
title