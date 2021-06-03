Judoda genç ve ümit milli takım seçme müsabakaları Ankara'da yapılacak

Türkiye Judo Federasyonu, genç ve ümit milli takım seçme müsabakalarının Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Türkiye Judo Federasyonu, genç ve ümit milli takım seçme müsabakalarının Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genç milli takım seçmeleri 29-30 Haziran, ümit milli takım seçmeleri ise 1-3 Temmuz tarihlerinde federasyonun merkez binasındaki spor salonunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak