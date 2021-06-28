Judoda Genç Milli Takım seçmeleri yarın 284 judocunun katılımıyla Ankara'da başlıyor
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Judoda Genç Milli Takım seçmeleri yarın 284 judocunun katılımıyla Ankara'da başlıyor

Judoda Genç Milli Takım seçmeleri yarın 284 judocunun katılımıyla Ankara'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Judo Federasyonu, Genç Milli Takım seçmelerinin yarın 284 judocunun katılımıyla Ankara'da başlayacağını duyurdu.

Türkiye Judo Federasyonu, Genç Milli Takım seçmelerinin yarın 284 judocunun katılımıyla Ankara'da başlayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Genç Milli Takım seçmeleri yarın federasyonun merkez binasında bulunan spor salonunda başlayacak.

Genç Milli Takım seçmelerinde; 52 ilden 114'ü kadın, 170'i erkek olmak üzere 284 judocu mücadele edecek. İki gün sürecek müsabakalarda yarın kadınlar 48, 52, 78 ve +78 ile erkekler 60, 66, 100 ve +100 kilo karşılaşmaları yapılacak. 30 Haziran Çarşamba günü ise kadınlarda 57, 63 ve 70; erkeklerde de 73, 81 ve 90 kilo müsabakalarıyla genç milli takım seçmeleri tamamlanacak.

Ümit Milli Takım seçmelerinin kura çekimi yapıldı

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve 1-3 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak Ümit Milli Takım seçmelerinin kura çekimi gerçekleştirildi.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, 56 ilden 306 kadın ve 397 erkek judocunun katılacağı müsabakaların kura çekiminde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen müsabakalara katılan antrenör ve judoculara başarılar diledi.

Ümit Milli Takım seçmelerinin ilk gününde kadınlar 40, 44 ve +70, erkekler 50, 81 ve +90 müsabakaları yapılacak. Seçmelerin ikinci gününde kadınlar 48, 57 ve 70 ile erkekler 55, 66 ve 90 kilo karşılaşmaları; üçüncü gününde ise kadınlar 52 ve 63 ile erkekler 60 ve 73 kilo müsabakaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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