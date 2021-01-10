Judoda Doha Masterler heyecanı yarın başlayacak
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Judoda Doha Masterler heyecanı yarın başlayacak

10.01.2021 14:00 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:03
Judoda Doha Masterler heyecanı yarın başlayacak

Katar'ın başkentinde 13 Ocak tarihine kadar sürecek 2021 yılının ilk judo organizasyonunda ilk gün Gül Kader Şentürk(48) ve Mihraç Akkuş (60) tatamiye çıkacak.

 

Katar'ın başkentinde 13 Ocak tarihine kadar sürecek 2021 yılının ilk judo organizasyonunda ilk gün Gül Kader Şentürk(48) ve Mihraç Akkuş (60) tatamiye çıkacak.2021 yılının ilk uluslararası ve aynı zamanda covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ile kota hakkı taşıyan müsabaka olan Doha Masterler yarın başlıyor.Katar'ın başkentinde, 11-13 Ocak tarihlerinde yapılacak organizasyonda 70 ülkeden 185 kadın ve 215 erkek judocunun kayıt yaptırdığı müsabakalarda, Türkiye'yi 2'si kadın ve 5'i erkek olmak üzere toplam 7 judocu temsil edecek.Masterler müsabakalarında yarın kadınlar 48 kiloda Gil Kader Şentürkile erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş tatamiye çıkacak ve madalya mücadelesi yapacaklar.Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) 2021 yılındaki büyük organizasyonunda 12 Ocak'ta erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğluve 81 kiloda Vedat Albayrak müsabakalarını yapacak. 

 

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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