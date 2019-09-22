Judoda Balkan şampiyonluğu

22.09.2019 16:50

Karadağ'da düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 13 madalyayla takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Budva kentindeki şampiyonada milli sporcular, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi birinciliğe taşıdı.

Türkiye'nin ardından Romanya 5 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalyayla ikinci, Bosna Hersek de 2 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan kadınlar 63 kiloda Fidan Ögel ve +70 kiloda Duygu Dirgen kazandıkları altın madalyayla birincilik kürsüsünde yer aldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Ümitler Balkan Şampiyonası'nı izleyenler arasında yer alırken, 63 kiloda dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti.

Kaynak: AA