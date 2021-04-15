Portekiz'deki Avrupa Judo Şampiyonası'nda yarın 5 milli sporcu tatamiye çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Portekiz'deki Avrupa Judo Şampiyonası'nda yarın 5 milli sporcu tatamiye çıkacak

Portekiz'deki Avrupa Judo Şampiyonası'nda yarın 5 milli sporcu tatamiye çıkacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yarın başlayacak Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yarın başlayacak Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları'na puan kazandıran şampiyonaya 45 ülkeden 149 kadın ve 210 erkek judocu kayıt yaptırdı.

Organizasyonda Türkiye'yi ilk gün 5 judocu temsil edecek.

Avrupa Şampiyonası, 18 Nisan Pazar günü sona erecek.

Şampiyonaya katılan milli sporcular ve müsabaka günleri şöyle:

Yarın:

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız

17 Nisan Cumartesi

Kadınlar: 70 kiloda Minel Akdeniz

Erkekler: 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç

18 Nisan Pazar

Kadınlar: +78 kiloda Kayra Sayit

Erkekler: 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Antony Blinken Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Hande Erçel Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Portekiz'deki Avrupa Judo Şampiyonası'nda yarın 5 milli sporcu tatamiye çıkacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 20:56:25. #1.14#

title