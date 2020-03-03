Judoda, Avrupa İkinciliği Kazandık

03.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:26

Judocumuz Öznur Efe, +70 kilogramda gösterdiği olağanüstü mücadelesi ile sıkletinde Avrupa Kupası 2.si oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, bu sonuçla Avrupa sahnesine bir kez daha damgasını vurmuş oldu.

Avrupa Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası, 28 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Müsabakalara, 17 ülkeden 515 sporcu katıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan Uluslararası Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcumuz Öznur Efe +70 kg müsabakalarında olağan üstü mücadele göstererek sıkletinde Avrupa Kupası 2.si oldu.

ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDECEK

2020 yılında ulusal şampiyonalarda birçok derece getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcularımız, Ümitler Avrupa Kupası başarısı ile sezonun ilk uluslararası madalyasını getirmiş oldu. Öznur Efe, kazandığı bu başarı ile 2020 yılında yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupalarında kulübümüzü ve ilimizi temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: Bültenler