Judoda Avrupa Açık yarın başlıyor
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Judoda Avrupa Açık, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yarın başlayacak.
Judoda Avrupa Açık, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yarın başlayacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'a kadar devam edecek organizasyonda 29 kadın, 15 erkek milli judocu mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:
Kadınlar
48 kilo: Sıla Ersin, Merve Azak, Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin
52 kilo: Buketnur Karabulut, Dilara Lokmanhekim, Hümeyra Şeras, Yaren Kömürcü
57 kilo: Merve Taş, İrem Korkmaz, Hasret Bozkurt, Eda Karademir, Ayşenur Budak, Ayşe Nur Tuncay
63 kilo: Ayten Yeksan, İlayda Seyis, Ezgi Karademir, Şeydanur Aydın
70 kilo: Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Hatice Vandemir, Ümmühan Kıroğlu, Merve Topoğlu
78 kilo: Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan
+78 kilo: Kübranur Esir, Sebile Akbulut
Erkekler
60 kilo: Emirhan Karahan, Fırat Çekim, Ali Bozkurt
66 kilo: Ejder Toktay, Abdülaziz Kara
73 kilo: Bayram Kandemir, Yusuf Esirci, Eren Aksoy, Niyazi Gökçen
81 kilo: Mustafa Koç
90 kilo: Feyyaz Yazıcı, Ahmet Çuhadar, Kemal Aydın
100 kilo: Sidar Akkuş
+100 kilo: Munir Ertuğ