Judoda Avrupa Açık müsabakaları Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek
AA, Fatih Çakmak - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Açık'ta madalya mücadelesi verecek.
Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Açık'ta madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihlerindeki organizasyona katılacak milli judocular, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'yi şampiyonada 29'u kadın 52 milli judocu temsil edecek.
Avrupa Açık karşılaşmalarına katılacak milli takım kafilesi, 9 Şubat'ta kara yoluyla Bosna Hersek'e gidecek.
AA / Fatih Çakmak - Spor