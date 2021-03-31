Judoda Antalya Grand Slam, yarın başlayacak
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Judoda Antalya Grand Slam, yarın başlayacak

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Judoda Antalya Grand Slam, yarın başlayacak

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve kota hakkı kazandıran organizasyonların büyüğü olarak nitelendirilen Grand Slam, Antalya'da yarın başlayacak.

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Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve kota hakkı kazandıran organizasyonların büyüğü olarak nitelendirilen Grand Slam, Antalya'da yarın başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda 93 ülkeden 170'i kadın, 270'i erkek olmak üzere 440 judocunun mücadele edeceği organizasyonun kura çekimi, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Daha önce Antalya'da Grand Prix ile konuk ettiğimiz Uluslararası Judo Federasyonu yetkilileri ile katılan ülke ekiplerini bu kez olimpiyat yolundaki Grand Slam'de ağırlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kura çekimine Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da katıldı.

Türkiye, organizasyonda 24 erkek ve 16 kadından oluşan 40 sporcusuyla tatamide rakipleriyle karşılaşacak.

Grand Slam müsabakaları 3 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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