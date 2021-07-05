Judoda 4 Sporcu Milli Takımda

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocular, Judo Federasyonu tarafından yapılan Gençler Milli Takım Seçme müsabakalarında, elde ettikleri başarılı sonuçlarla adeta yıldızlaştı.

Genç sporcular Fidan Ögel 70 kg Türkiye Şampiyonu, Berke Çırpan 81 kg Türkiye Şampiyonu, Niyazi Gökçen 73 kg Türkiye ikincisi, Oğulcan Havutçu da 90 kg Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcular, bu sonuçlarla uluslararası müsabakalarda Milli Takım adına yarışma hakkı kazandılar.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocular, Ankara'da gerçekleştirilen Genç Milli Takım Seçme Müsabakalarında; 2 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü dereceleri elde etti. Tatamide aldığı başarılı sonuçlarla kulübümüzü ve şehrimizi gururlandıran judocular, yine önemli bir başarının mimarı oldular.Genç sporcular Fidan Ögel 70 kg Türkiye Şampiyonu, Berke Çırpan 81 kg Türkiye Şampiyonu, Niyazi Gökçen 73 kg Türkiye ikincisi, Oğulcan Havutçu da 90 kg Türkiye üçüncüsü oldu. Aldıkları sonuçlarla adından söz ettiren sporcularımız Milli Takım kamplarına katılıp uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve kulübü temsil etme hakkı kazandılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da genç sporcuları aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler