Judoda 2022 heyecanı Portekiz Grand Prix'siyle başlayacak

Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) 2022 yılı faaliyetleri Portekiz Grand Prix'siyle başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının ilk uluslararası organizasyonu olan Portekiz Grand Prix'si, 28-30 Ocak tarihlerinde Almada kentinde gerçekleştirilecek.

Toplam 45 ülkeden 158 kadın ve 221 erkek judocunun madalya mücadelesi vereceği organizasyonda Türkiye'yi, kadınlar 48 kiloda Merve Azak ile 52 kiloda Buketnur Karabulut temsil edecek.