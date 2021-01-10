Judoda 2021'in ilk buluşması Katar'da yarın başlıyor

Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlayacak 2021 yılının ilk judo organizasyonunda Türkiye'yi tatamiye ilk olarak 48 kiloda Kader Şentürk, 60 kiloda ise Mihraç Akkuş çıkacak.

Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlayacak 2021 yılının ilk judo organizasyonunda Türkiye'yi tatamiye ilk olarak 48 kiloda Kader Şentürk, 60 kiloda ise Mihraç Akkuş çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Ocak tarihlerinde Doha'da gerçekleştirilecek masterler müsabakalarında Türkiye'yi, 2 kadın, 5 erkek milli judocu temsil edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıracak organizasyona 70 ülkeden 185 kadın, 215 erkek sporcu katılacak.

Masterler müsabakalarında yarın kadınlarda 48 kiloda Kader Şentürk, erkeklerde ise 60 kiloda Mihraç Akkuş tatamiye çıkacak. 12 Ocak'ta ise erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda ise Vedat Albayrak müsabakalarını yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu