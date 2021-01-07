Judoda 2021'in ilk buluşması Katar'da
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Judoda 2021'in ilk buluşması Katar'da

07.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:48
Judoda 2021'in ilk buluşması Katar'da

Judoda 2021 yılının ilk uluslararası müsabakaları Katar'da yapılacak.

Judoda 2021 yılının ilk uluslararası müsabakaları Katar'da yapılacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Ocak tarihlerinde başkent Doha'da gerçekleştirilecek masterler müsabakalarında Türkiye'yi, 2 kadın, 5 erkek milli judocu temsil edecek.

Milli sporcular, bugün İstanbul'dan hava yoluyla Doha'ya gidecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeni yılın ilk judo buluşması öncesi olimpik kadın ve erkek sporcuların hazırlık çalışmalarını Antalya ve Edirne'de yoğun antrenmanlarla tamamladığını ifade etti.

Sezer Huysuz, yeni yıla madalyayla başlamak ve Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda moral ve motivasyon kazanmak istediklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıracak organizasyonda tatamiye çıkacak milli sporcular ve müsabaka tarihleri şöyle:

11 Ocak Pazartesi:

Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo)

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo)

12 Ocak Salı:

Erkekler: Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo)

13 Ocak Çarşamba:

Kadınlar: Kayra Sayit (+78 kilo)

Erkekler: Mihael Zgank (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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