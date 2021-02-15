Judoda 2. Kademe Temel Antrenör Kursu sona erdi

Judoda 2. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme ve Uygulama Eğitimi Kursu ile kata sınavı Ankara'da düzenlendi.

Judoda 2. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme ve Uygulama Eğitimi Kursu ile kata sınavı Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 43 katılımcı ile gerçekleştirilen kursun kata sınavını, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanı Şükrü Yılmaz, bakanlık kurs gözlemcileri ve Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şükrü Yılmaz, kursiyerlere antrenörlük yaşamlarında başarılar dileyerek "Bakanlık olarak ilk kez gerçekleştirilen bu sınavlarda başarılı olanların, sporda geleceğimize güvenle bakmamıza, sizlerin yetiştireceği öğrencilerle spor arenasında daha ileriye gideceğimize inanıyoruz. Bu ve bundan sonra katılacağınız kurslarda aldığınız antrenör belgelerinizi duvara asmayın, sporcular yetiştirin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er