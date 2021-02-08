Judoda 2. Kademe Temel Antrenör Kursu'nda uygulamalı teknik dersler başladı

Türkiye Judo Federasyonunun organize ettiği 2. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu'nda uygulamalı teknik dersler başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Yenimahalle'deki merkez binasında bulunan antrenman salonunda yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek kursa 43 kişi katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, kursiyerlerin sporcu olarak öğrendikleri tecrübeyi antrenör olarak daha ileriye taşımalarının önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Judo disiplin öğretisi içermektedir. Sizler, yetiştireceğiniz sporculara hedefler göstereceksiniz ki, onlar milli takımlara yükselecek ve uluslararası arenada elde edecekleri sonuçlarla hem ülkemizi hem de sizleri gururlandıracaktır. Devletimiz, bu konuda antrenörlerimize ve sporculara tüm imkanlarını sunmaktadır. Sizler aynı zamanda yabancı dil konusunda da kendinizi ileriye taşımalısınız.

Yetiştireceğiniz sporcularla, olimpiyatlarda 20 yıl aralıkla kazandığımız madalya süresini ortadan kaldırmak hedefimiz olmalı. Ayrıca merkezi antrenman çalışma programını hayata geçirerek, her ilimizdeki antrenörleri ve sporcularını aynı performans düzeyine çıkarmak hedefimiz olacaktır."

Kursiyerler, 3 günlük uygulamalı teknik derslerin ardından 15 Şubat tarihine kadar sürecek teorik temel derslerine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak