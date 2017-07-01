Judoda 2 Altın 2 Bronz

KAUNAS-DHA



Litvanya'nın Kaunas kentinde devam eden Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 81 kg'da Mert Şişmanlar ülkemize altın madalya kazandırdı.



Şampiyonanın ikinci günü yapılan müsabakalardan sonra ülkeler ferdi sıralamasında Rusya birinci, Gürcistan ikinci, Almanya üçüncü ve Türkiye 2 altın, 2 bronz madalya ile dördüncü sırada yer aldı.



İkinci gün müsabakalarında erkekler; 81 kg'da Mert Şişmanlar, sırasıyla Yunanlı, Litvanyalı, Moldovalı, Alman ve son olarak Macar rakibini geride bırakarak Altın madalyasıyla birincilik kürsüsünde yer aldı.



73 kg'da Mustafa Koç tempolu başladığı maçlarda yarı finale kadar etkili oldu. Gürcü L. Bekaur'ya yenildi, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibiyle yaptığı müsabakayı kaybedince kürsünün dışında kaldı.



+90 kg'da Ömer Kemal Aydın ise çeyrek finale kadar iyi maçlar çıkardı. Bu turda Azerbaycanlı rakibine yenilerek repesajlara kaldı. Rrepesajdaki son kaybedince bronz madalyanın uzağında kaldı. Kadınlarda 57 kg'da Habibe Afyonlu ve Hasret Bozkurt, 63 kg'da Ayten Mediha Yeksan ile 70 kg'da Merve Topoğlu ikinci tur maçlarını kaybederek elendiler.