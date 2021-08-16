Judocumuz Talha Polat, Türkiye 2'ncisi Oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Judocumuz Talha Polat, Türkiye 2'ncisi Oldu

Judocumuz Talha Polat, Türkiye 2'ncisi Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcumuz Zübeyir Talha Polat, Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye ikincisi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcumuz Zübeyir Talha Polat, Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye ikincisi oldu. 58 ilden 736 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı olan Polat, Milli Takıma katılma hakkı kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 13-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirildi. Turnuvaya 58 ilden 736 sporcu katılırken; Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcusu Zübeyir Talha Polat; final müsabakasında Türkiye 2. si oldu. Polat'a ikincilik madalyasını Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, takdim etti. Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Antrenörü Fatih Akcan, "Sporcumuz Zübeyir Talha Polat, elde ettiği başarılı sonuçla Milli Takım kamplarına katılıp uluslararası müsabakalara katılma hakkı kazandı. Polat'ın hem ilimizi hem de ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Elmalı, Tebrik Etti

Judocumuz Zübeyir Talha Polat'ın başarısıyla gururlandıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Başta judo takımı antrenörlerimiz olmak üzere, sporcumuz Zübeyir Talha Polat'ı tebrik ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak, Milli Takıma bir sporcu daha gönderdiğimiz için mutluyuz. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Judocumuz Talha Polat, Türkiye 2'ncisi Oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:32:32. #1.14#

title