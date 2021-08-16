Judocumuz Talha Polat, Türkiye 2'ncisi Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcumuz Zübeyir Talha Polat, Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye ikincisi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcumuz Zübeyir Talha Polat, Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye ikincisi oldu. 58 ilden 736 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı olan Polat, Milli Takıma katılma hakkı kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 13-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirildi. Turnuvaya 58 ilden 736 sporcu katılırken; Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcusu Zübeyir Talha Polat; final müsabakasında Türkiye 2. si oldu. Polat'a ikincilik madalyasını Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, takdim etti. Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Antrenörü Fatih Akcan, "Sporcumuz Zübeyir Talha Polat, elde ettiği başarılı sonuçla Milli Takım kamplarına katılıp uluslararası müsabakalara katılma hakkı kazandı. Polat'ın hem ilimizi hem de ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Elmalı, Tebrik Etti

Judocumuz Zübeyir Talha Polat'ın başarısıyla gururlandıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Başta judo takımı antrenörlerimiz olmak üzere, sporcumuz Zübeyir Talha Polat'ı tebrik ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak, Milli Takıma bir sporcu daha gönderdiğimiz için mutluyuz. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre