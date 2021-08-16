Judocularımız Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu
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Judocularımız Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Judocularımız Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da yapıldı.

Aksaray Spor Salonu'nda 316'sı bayan 736 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular damga vurdu. 10 sporcu ile kulübümüzün temsil edildiği turnuvada 7 sporcumuz madalya sevinci yaşayarak şehrimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil etti.

Şampiyonada; 63 kiloda Sinem Oruç ve 60 kiloda Ömer Faruk Turgutlu altın madalya sevinci yaşarken; 42 kiloda Yusuf Baş, 36 kiloda Rahime Erçin, 44 kiloda Döndü Nida Demir, 55 kiloda Ahmet Emir Solak ve 63 kiloda Atiyenaz Apar ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Ayrıca turnuva sonunda Büyükşehir Belediyespor antrenörü Hakan Aydoğan 154 antrenörün görev aldığı turnuvada en başarılı ikinci antrenör oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrimizi gururlandıran genç judocuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

JUDOCULARIMIZ, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA İÇİN TER DÖKECEK

Öte yandan 17-19 Ağustos 2021 tarihleri arasından Letonya'nın Riga şehrinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 50 kiloda Yusuf Can Uzun, 48 kiloda Şeyma Yıldırım ve 52 kiloda Meryem İclal Arslan kulübümüz adına şehrimiz ve ülkemiz adına kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.

Kaynak: Bültenler

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