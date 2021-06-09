Manisalı Judocular milli formaya odaklandı
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Manisalı Judocular milli formaya odaklandı

Manisalı Judocular milli formaya odaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judocuları, 28 Haziran-03 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gençler ve Ümitler Milli Takım seçme müsabakaları öncesi hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judocuları, 28 Haziran-03 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gençler ve Ümitler Milli Takım seçme müsabakaları öncesi hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler ve Gençler ortak çalışma antrenmanı, 75. Yıl Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 115 sporcunun katıldığı antrenmanı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ve Orhan Haşim Elmalı da takip etti.

75. Yıl Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan judo antrenmanına Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Salihli Belediyespor, Balıkesir Bigadiç Spor Kulübü, Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcuları da katıldı. Antrenmanı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ve Orhan Haşim Elmalı, TJF Ege Bölge Sorumlusu Zafer Şişmanlar takip etti. Antrenman sonunda sporculara hediye takdimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor judo branşı sporcuları, 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Gençler ve Ümitler Milli Takım seçme müsabakalarına katılacaklar. - MANİSA

Manisalı Judocular milli formaya odaklandı
Manisalı Judocular milli formaya odaklandı
Manisalı Judocular milli formaya odaklandı
Manisalı Judocular milli formaya odaklandı
Manisalı Judocular milli formaya odaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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