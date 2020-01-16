Judocularımız, Kocaeli kampına katıldı
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Judocularımız, Kocaeli kampına katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Judo takımı sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen Ümitler ve Gençler Uluslararası Ortak Çalışma Kampı'na katıldı.

16.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:48
Judocularımız, Kocaeli kampına katıldı

Azerbaycan Milli Takımı'nın da bulunduğu Uluslararası Ortak Çalışma Kampı, 5 Ocak tarihinde başladı ve 20 Ocak 2020 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Mart ayında yapılacak olan Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Gençler Türkiye Şampiyonası'na hazır olmak amacıyla düzenlenen kampa Büyükşehir Belediyespor Judo takımımızdan Niyazi Gökçen, Berke Çırpan, Oğulcan Havutçu, Emre Acar ve Abidin Karabulut katıldı. Ayrıca sporcumuz Mert Gülgönül de Judo Milli Takım Kampı'nda yer aldı. Judocular, müsabakalara hazır olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler
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