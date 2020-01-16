Judocularımız, Kocaeli kampına katıldı

16.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:48

Azerbaycan Milli Takımı'nın da bulunduğu Kocaeli Uluslararası Ortak Çalışma Kampı, 5 Ocak tarihinde başladı ve 20 Ocak 2020 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Mart ayında yapılacak olan Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Gençler Türkiye Şampiyonası'na hazır olmak amacıyla düzenlenen kampa Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımımızdan Niyazi Gökçen, Berke Çırpan, Oğulcan Havutçu, Emre Acar ve Abidin Karabulut katıldı. Ayrıca sporcumuz Mert Gülgönül de Judo Milli Takım Kampı'nda yer aldı. Judocular, müsabakalara hazır olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler