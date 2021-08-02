Judocularımız, Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampında

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Mehmet Şahin Ertem, İsmail Durbak, Zilan Ertem, Öznur Efe ve Sümeyra Gökçen, Ümit Milli Takımlarımızın hazırlık kamplarına katılarak, çalışmalara başladılar.

Judoda uluslararası arenada başarı hedefleyen Ümit Milli Takımlarımız, 2021 faaliyet programı kapsamında hazırlıklarına başladı.

Samsun ve Burdur'da başlayan kamplarda, Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosundan 5 sporcu yer aldı. Samsun Olimpiyat Merkezinde gerçekleştirilen Ümit Erkekler Milli Takım kampına Mehmet Şahin Ertem ve İsmail Durbak; Burdur'da düzenlenen Ümit Bayanlar Milli Takım kampına da Zilan Ertem, Öznur Efe ve Sümeyra Gökçen; 15 Ağustos 2021 tarihine kadar Milli Takımlarımızın kamplarında çalışmalarını sürdürecekler.

Kaynak: Bültenler