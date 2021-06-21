Manisa BBSK'lı judocular milli formayla Avrupa Kupası'nda göz doldurdu
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Manisa BBSK'lı judocular milli formayla Avrupa Kupası'nda göz doldurdu

Manisa BBSK'lı judocular milli formayla Avrupa Kupası'nda göz doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen ve 27 ülkeden 139 kadın ile 230 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleşen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları Zilan Ertem bronz madalya kazanırken, Öznur Efe de Avrupa Kupası beşincisi oldu.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen ve 27 ülkeden 139 kadın ile 230 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleşen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları Zilan Ertem bronz madalya kazanırken, Öznur Efe de Avrupa Kupası beşincisi oldu.

Uluslararası judo müsabakalarında alt kategorilerde verilen bir buçuk yıllık zorunlu (pandemi) aradan sonra Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Kupasında, Türkiye tatamiden altı bronz madalya ile ayrıldı. Ay yıldızlı judogilerle tatamiye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Zilan Ertem, 40 kiloda bronz madalya maçında İtalyan Sofia Santillo'yu waza-ari puanıyla yenerek üçüncü oldu. Çeyrek final maçında rakibine yenilen Öznur Efe de Avrupa Kupası beşincisi olarak turnuvayı tamamladı. Ay yıldızlı judogilerle Türkiye'ye madalya kazandıran Zilan Ertem, hem kulübü hem de Manisa'yı gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Porec'te alınan başarılı sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde spora yapılan yatırımların meyvesini verdiğini ve sporcuların uluslararası turnuvalarda gelecek adına da umut verdiklerini dile getiren Elmalı, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak mücadele ettiğimiz her alanda yarışmacı kültüre sahip sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sporcularımız da aldıkları başarılı sonuçlarla, bizleri oldukça mutlu ediyorlar. Ümitler Avrupa Kupası'nda gösterdikleri performanstan ötürü sporcularımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa BBSK'lı judocular milli formayla Avrupa Kupası'nda göz doldurdu
Manisa BBSK'lı judocular milli formayla Avrupa Kupası'nda göz doldurdu
Manisa BBSK'lı judocular milli formayla Avrupa Kupası'nda göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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