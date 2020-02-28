Judocularımız Avrupa Arenasında
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Judocularımız Avrupa Arenasında

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımımızın 5 sporcusu, Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında mindere çıkarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecekler.

28.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:16
Judocularımız Avrupa Arenasında

Judo Federasyonu (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı, 28 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer İlçesinde yapılacak.

Uluslararası Ümitler Avrupa Kupasında Büyükşehir Belediyespor Judo takımımızdan 5 sporcumuz Milli Takımda görev alacak. Öznur Efe, Zilan Ertem, Gülşen Tanrıkulu, Muhammet Acar ve Kenan Şayık, Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası'nda, ülkemizi temsil edecek.

Kaynak: Bültenler

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