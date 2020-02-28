Judocularımız Avrupa Arenasında
Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımımızın 5 sporcusu, Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında mindere çıkarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecekler.
Avrupa Judo Federasyonu (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı, 28 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer İlçesinde yapılacak.
Uluslararası Ümitler Avrupa Kupasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımımızdan 5 sporcumuz Milli Takımda görev alacak. Öznur Efe, Zilan Ertem, Gülşen Tanrıkulu, Muhammet Acar ve Kenan Şayık, Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası'nda, ülkemizi temsil edecek.
Kaynak: Bültenler