Judocularımız, Analig Finallerine Katılıyor
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Balıkesir, Manisa, Güncel

Judocularımız, Analig Finallerine Katılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun judocuları, Balıkesir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Yarı Final Müsabakalarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

10.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:18
Judocularımız, Analig Finallerine Katılıyor

13 ilden katılan 168 sporcu arasında bu önemli başarıya imza atan judocularımız, 04-06 Nisan tarihleri arasında Karaman'da gerçekleştirilecek olan Final Müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakaları 07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Balıkesir'de yapıldı. Yarı final müsabakalarında, Manisa'nın yanı sıra Kocaeli, Muğla, Sakarya, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Edirne, Denizli, İzmir, Kütahya, Kırklareli, Bilecik, Denizli, Aydın illerinden 168 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcularımız, müsabakalarda 1altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı kazandı.

Kaynak: Bültenler

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