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Judocular Türkiye üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Judocular Türkiye üçüncüsü oldu

Sakarya'da 906 sporcunun katılımıyla yapılan Ümitler Judo Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcular madalyalarla dönmeyi başardı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da 906 sporcunun katılımıyla yapılan Ümitler Judo Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcular madalyalarla dönmeyi başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Spor Toto Ümitler Judo Şampiyonası sona erdi. Serdivan Spor Salonu'nda 62 ilden 405'i kız 501'i erkek olmak üzere toplam 906 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcular derece yapmayı başardı. Sporculardan Begümnaz Doğruyol 40 kiloda ve Hayrunisa Ardıç ise +70 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandılar.

Antrenör Bekir Güzelimdağ ise Sivas'a madalyalarla döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Sakarya'da ilimizi başarıyla temsil ettik. Kızlarımız Begümnaz ve Hayrunisa'yı tebrik ediyorum. Milli takımda da kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sakarya, Türkiye, Sivas, Judo, Spor, Haber

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