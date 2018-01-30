Judocular Samsun'da Kampa Girdi

Ümit Milli Erkek Judo Takımı, mart ayında Antalya'da yapılacak Avrupa Kupası hazırlıklarına başladı.

Samsun'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren 85 kişilik Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörü Sebahattin Zaimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOHM'un 2013 yılında kurulduğunu ve 4 yıldır sporcu yetiştirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

TOHM'un 2017 yılında yapılan dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali'nde kazanılan 49 madalya ile ilk meyvelerini vermeye başladığına dikkati çeken Zaimoğlu, "Bu, judoda tarihi bir rekor oldu. 2018 yılında önümüzde 3 tane Avrupa Kupası ile Avrupa Şampiyonası var. Bu organizasyonlarda da iyi dereceler ve çok sayıda madalya kazanmak istiyoruz." dedi.

Zaimoğlu, yetiştirdikleri judocuların 14-17 yaş arasında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2024 olimpiyatlarına bu sporcularımızı hazırlıyoruz. 4 yıl içinde iyi bir seviyeye geldik, bundan sonra da iyi bir noktaya doğru gideceğiz. TOMH'lar judonun geleceği oldu. Bu merkezlerin kurulması sayesinde gençlerimiz yılın 365 gününü çalışmayla geçiriyor. Sporcularımız sürekli antrenörler gözetiminde, böyle olunca da rahatlıkla başarı yakalayabiliyoruz."