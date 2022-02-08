Judocular Sakarya'da Madalyaları Topladı

SAKARYA (Bültenler) - 906 sporcunun katıldığı şampiyonada judocularımız 3 altın 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası 04-06 Şubat 2022 tarihleri arasında Sakarya'da Serdivan Spor Salonunda düzenlendi. 62 ilden toplamda 906 sporcu mücadele ettiği Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda; Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, turnuvada başarılı olan sporcuları ve eğitmenleri kutlarken, başarılarının devamını diledi.

Dereceye giren sporcularımız

1. Zilan Ertem 40 kg Türkiye Şampiyonu, 2. Pınar Boğa 48 kg Türkiye Şampiyonu, 3. Mehmet Şahin Ertem 50 kg Türkiye Şampiyonu, 4. Gülşen Tanrıkulu 44 kg Türkiye 2'incisi, 5. Ahmet Dikici 50 kg Türkiye 2'incisi, 6. İsmail Durbak 73 kg Türkiye 3'üncüsü 7. Sümeyra Gökçen 48 kg Türkiye 5'incisi, 8. Sami Yusuf Çiçek 90 kg Türkiye 5'incisi.

Bültenler - Güncel