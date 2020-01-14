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Judocular Mersin'den madalyalarla döndü

Salihli Belediyespor Judo takımı sporcuları, Mersin'de düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Grup Şampiyonası'nda 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

14.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:29
Judocular Mersin'den madalyalarla döndü

Salihli Belediyespor Judo takımı sporcuları, 'de düzenlenen Okullar arası Gençler Grup Şampiyonası'nda 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.


Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullar arası Gençler Türkiye Grup Şampiyonası Mersin'de gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Şampiyonada +70 kilogramda Hilal Öztürk, 44 kilogramda Ceren Yılmaz, 40 kilogramda Aysun Ağdeve, 57 kilogramda Tuğba Yılmaz ve 73 kilogramda İsmail Yılmaz 1. olurken, 48 kilogramda Sümeyye Demir, +70 kilogramda Duygu Dirgen ve +90 kilogramda M.Emin Çolakçivi 2., 70 kilogramda Fazilet Duman, 40 kilogramda Nehir Ekşi ve +90 kilogramda Ozan Erol 3. oldu.


Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, dereceye giren sporcuların 14-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olan Okullar arası Gençler Türkiye Finallerinde Manisa'yı temsil edeceğini söyledi. Ayaz, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bize her daim destek olanları tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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