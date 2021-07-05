Judocular madalyalarla döndü
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Judocular madalyalarla döndü

Judocular madalyalarla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları, Gençler ve Ümitler Judo Milli Takım Seçme müsabakalarında 9 birincilik, 6 ikincilik ve 13 üçüncülük ile toplamda 28 derece aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları, Gençler ve Ümitler Judo Milli Takım Seçme müsabakalarında 9 birincilik, 6 ikincilik ve 13 üçüncülük ile toplamda 28 derece aldı.

Kağıtspor'un judocuları, Ankara'da düzenlenen Gençler ve Ümitler Judo Milli Takım Seçme müsabakalarında toplamda 28 derece alarak başarı elde etti. Başarılı sporcular elde ettikleri sonuçlar ile ay yıldızlı judogi ile uluslararası arenada mücadele edecekler.

Seçmelerde gençler kategorisinde mücadele eden Kağıtspor'lu sporculardan 48 Kg'da Merve Azak, 48 Kg'da Çağla Serdar,60 Kg'da Uluer Göç birinci, 52 Kg'da Ayşenur Sülün ikinci, 57 Kg Ayşenur Tunca üçüncü, 57 Kg Ayşenur Budak üçüncü 63 Kg Beyza nur Yıldıztekin üçüncü, 73 Kg Hamza Akpınar üçüncü olarak milli takım forması için isimlerini listeye yazdırdılar.

Ümitlerden 20 madalya

Seçmelerde Gençler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan 44 Kg'da Z. Betül Sarıkaya, 50 Kg'da Berkay Aydın, 55 Kg'da Ali Bozkurt, 66 Kg'da Emre Karaduman, 90 Kg'da Atilla Dinç, 52 Kg'da Yaren Kömürcü, 73 Kg'da Erman Güneş birinci oldu. 73 Kg'da Seydi Güneş, 44 Kg'da Nurten Doğrusoy, 55 Kg'da Hilmi Mucık, 52 Kg'da Necla Şeker, 55 Kg'da Caner Fidan, 55 Kg'da Abdulsamet Çakır ikinci olurken,50 Kg'da Beytullah Gemici, 44 Kg'da Şeymanur Yıldız, 48 Kg'da Elif Kırt,57 Kg'da Helin Kaydu,63 Kg'da Zehranur Kaya, 60 Kg'da Samet Kaydu ve 60 Kg'da Enes Çakan üçüncü olarak milli takım için isimlerini listeye yazdırdılar. - KOCAELİ

Judocular madalyalarla döndü
Judocular madalyalarla döndü
Judocular madalyalarla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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