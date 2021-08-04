Judocular madalyalara ambargo koydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Judocular madalyalara ambargo koydu

Judocular madalyalara ambargo koydu
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakalarda 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularımız 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Judo İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakalarında madalyalara ambargo koydu. 3 Ağustos'ta Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara katılan judocularımız turnuvada 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Turnuvada dereceye giren sporcularımız, 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzü temsil edecekler.

Sporcularımıza Başarılar Diledi

Judo il birinciliği müsabakalarında elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı sporcularımızı tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Judocularımız elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangın soruşturmasında jet iddianame
Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangın soruşturmasında jet iddianame
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Demet Akalın Haluk Levent
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Judocular madalyalara ambargo koydu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:36:50. #1.16#

title