Judocular madalyalara ambargo koydu

Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakalarda 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularımız 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Judo İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakalarında madalyalara ambargo koydu. 3 Ağustos'ta Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara katılan judocularımız turnuvada 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Turnuvada dereceye giren sporcularımız, 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzü temsil edecekler.

Sporcularımıza Başarılar Diledi

Judo il birinciliği müsabakalarında elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı sporcularımızı tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Judocularımız elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler