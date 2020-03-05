Judocular, Madalyalara Ambargo Koydu

05.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:22

Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Judo İl Birinciliği ve Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği 03-04 Mart 2020 tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Müsabakalara katılan judocularımız, 8 altın, 12 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya daha imza attı. Dereceye giren judocularımız, 14-15 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 01-02 Nisan 2020 tarihlerinde Muğla Fethiye ilçesinde yapılacak olan Okul Sporları Küçükler Türkiye Grup müsabakalarında ilimizi ve kulübümüzü temsil etmeye hak kazandılar.

Kaynak: Bültenler